В детской больнице в Самаре пройдет семинар «Как взять диабет под контроль?»

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17 ноября в 12.00 в актовом зале Самарской областной детской клинической больницы им Н.Н. Ивановой (Самара, пр. Карла Маркса, 165 А) состоится интерактивный семинар «Самоконтроль сахара в крови. Способы компенсации сахарного диабета».Семинар пройдет с участием главного детского эндокринолога Самарской области Евгении Михайловой, а также детей с сахарным диабетом и их родителей. Инициаторами мероприятия по обмену опытом стали родители, они подготовили выступления и презентации на тему, как наладить контроль сахара в крови у детей с диабетом, готовы ответить на вопросы неопытных мам и пап.

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