В больницах Самарской области появились тренажеры для реабилитации после инсульта

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17 сентября в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И. Пирогова (Самара, ул. Полевая, 80) состоится презентация тренажера ранней реабилитации после инсульта ReviVR.Первую партию тренажеров, разработанных Самарским государственным медицинским университетом, закупили восемь больниц региона: Самарская городская клиническая больница им. Н.И.Пирогова, Самарская городская клиническая больница им. Н.А.Семашко, Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина, Центральная городская больница Новокуйбышевска, Чапаевская центральная городская больница, Похвистневская центральная районная больница, Сызранская центральная районная больница.С высокотехнологичным оборудованием будут работать врачи-неврологи и реабилитологи. Для этого разработчиками системы организована серия обучающих семинаров, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com