В Жигулевске пройдет акция «Будь здоров!»

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2 апреля в городском округе Жигулевск состоится комплексная акция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни. Она проводится в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья и в связи с реализацией регионального компонента Национального проекта «Демография».В 11.00 во Дворце культуры «Жигулевский» (Жигулевск, ул. Пирогова,21) пройдет клубное оздоровительное мероприятие для граждан «серебряного» возраста.Состоится обследование (выездной центр здоровья Самарского областного центра медпрофилактики) граждан, лекция о здоровом долголетии и консультация специалистов Самарской областной клинической гериатрической больницы, а также интерактивное занятие: оптимизация двигательной активности для лиц пожилого возраста.С 11.00 в научно-производственной фирме «МЕТА» (ул. Морквашинская,28) пройдет скрининг-обследование работающих на выявление факторов риска, в том числе абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у мужчин в возрасте 40-60 лет (выездной центр здоровья ООО ЦЭИМ). В 13.00 для сотрудников фирмы будут организованы консультации врачей-кардиологов Самарского областного кардиологического диспансера.В 12.00 в Жигулевском государственном колледже (ул. Мира,22) пройдет акция «Здоровая молодежь - здоровая Россия! Будет организован тренинг среди учащихся колледжа по основам здорового образа жизни и интерактивные мероприятия с участием специалистов Самарского областного центра медпрофилактики и волонтеров-медиковВ 13.05 в средней образовательной школе №16 (ул. Ленина, 1) пройдет комплекс мероприятий «Здоровое питание»: лекция для учащихся 9-11 классов по здоровому питанию «Я то, что я ем», лекция для учащихся младших классов «Секреты здорового питания», интерактивные мероприятия с участием волонтеров-медиков в рамках акции «Здоровое питание – активное долголетие». Для учащихся 9-11 классов будут организованы мероприятия по профориентации.

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