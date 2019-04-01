В Жигулевске пройдет акция «Будь здоров!»
1 апреля 2019 13:52
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2 апреля в городском округе Жигулевск состоится комплексная акция, направленная на профилактику социально-значимых заболеваний и формирование здорового образа жизни. Она проводится в рамках Всероссийской акции «Будь здоров!», посвященной Всемирному дню здоровья и в связи с реализацией регионального компонента Национального проекта «Демография».
В 11.00 во Дворце культуры «Жигулевский» (Жигулевск, ул. Пирогова,21) пройдет клубное оздоровительное мероприятие для граждан «серебряного» возраста.
Состоится обследование (выездной центр здоровья Самарского областного центра медпрофилактики) граждан, лекция о здоровом долголетии и консультация специалистов Самарской областной клинической гериатрической больницы, а также интерактивное занятие: оптимизация двигательной активности для лиц пожилого возраста.
С 11.00 в научно-производственной фирме «МЕТА» (ул. Морквашинская,28) пройдет скрининг-обследование работающих на выявление факторов риска, в том числе абсолютного суммарного сердечно-сосудистого риска у мужчин в возрасте 40-60 лет (выездной центр здоровья ООО ЦЭИМ). В 13.00 для сотрудников фирмы будут организованы консультации врачей-кардиологов Самарского областного кардиологического диспансера.
В 12.00 в Жигулевском государственном колледже (ул. Мира,22) пройдет акция «Здоровая молодежь - здоровая Россия! Будет организован тренинг среди учащихся колледжа по основам здорового образа жизни и интерактивные мероприятия с участием специалистов Самарского областного центра медпрофилактики и волонтеров-медиков
В 13.05 в средней образовательной школе №16 (ул. Ленина, 1) пройдет комплекс мероприятий «Здоровое питание»: лекция для учащихся 9-11 классов по здоровому питанию «Я то, что я ем», лекция для учащихся младших классов «Секреты здорового питания», интерактивные мероприятия с участием волонтеров-медиков в рамках акции «Здоровое питание – активное долголетие». Для учащихся 9-11 классов будут организованы мероприятия по профориентации.
Фото pixabay.com
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