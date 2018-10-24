В Самарскую область прибыла вторая партия вакцины от гриппа

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Благодаря усилиям Правительства Самарской области досрочно уже сегодня в регион осуществлена федеральная поставка второй партии детской вакцины от гриппа (266 379 доз).Уполномоченная организация в ближайшие дни развезет вакцину по поликлиникам губернии.Следующая поставка противогриппозной вакцины, закупленной за счет средств федерального минздрава, для взрослых (614 350 доз) в регион ожидается в начале следующей недели. Жителей региона обязательно проинформируют и пригласят на вакцинацию, сообщает Минздрав региона.Фото pixabay.com