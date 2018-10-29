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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области зафиксирован минимум показателя смертности за последние 5 лет

29 октября 2018 12:45
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В Самарской области зафиксирован минимум показателя смертности за последние 5 лет
Самарастат подвел итоги за 9 месяцев текущего года.

Зафиксирован исторический минимум показателя смертности населения за последние 5 лет за период 9 месяцев.
Жители губернии стали реже умирать от внешних причин смерти, в том числе от отравлений алкоголем на 58 человек меньше, а также от онкологических заболеваний (на 141 случай меньше), болезней органов дыхания (на 49 меньше), инфекционных и паразитарных болезней (на 177 меньше), в том числе туберкулеза (на 17 человек меньше).
За этими показателями – спасенные жизни и комплексная планомерная работа всего правительства региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых дней своей работы в качестве главы региона обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа.

В Самарской области с 1 января 2018 года количество сертифицированных врачей – гериатров составляет 59 специалистов, в подведомственных медицинских учреждениях открыто 22 гериатрических кабинета. К концу этого года будет открыто дополнительно 4 гериатрических кабинета. Гериатрическая помощь осуществляется как амбулаторно, так и в условиях круглосуточных стационаров на базе Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, а также Самарской областной клинической гериатрической больницы. Кроме того, на базе Самарской областной клинической гериатрической больницы осуществляет свою работу Гериатрический центр.
Согласно оперативным данным проекта за 6 месяцев текущего года почти 3 тысячи человек в возрасте старше 60 лет получили медицинскую помощь в гериатрических отделениях стационаров. Амбулаторно пролечились две тысячи пожилых. В 2019 году мероприятия по развитию гериатрической службы будут продолжены, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com 


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Комментарии



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