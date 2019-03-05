В Самарской области зафиксировали 33 очага бешенства животных
5 марта 2019 11:11
59
33 очага бешенства животных было выявлено в Самарской области в 2018 году. Во вторник, 5 марта, эти данные озвучил врио руководителя регионального управления Россельхознадзора Александр Фроловичев. Сейчас силы инспекторов сконцентрированы на проверках сельхозпредприятий, где выращивают крупный рогатый скот, свиней, кур, пишет ТРК "Терра".
Напомним, бешенство - природно-очаговое смертельное инфекционное заболевание, передаваемое слюной при укусе больным животным.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
5 марта 2019 11:11
Такие данные получены за 2018 год. Здравоохранение
59
5 марта 2019 09:52
Ему помогла пересадка стволовых клеток. Здравоохранение
125
4 марта 2019 12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
245
4 марта 2019 12:51
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию. Здравоохранение
228
3 марта 2019 15:23
Здравоохранение
240
2 марта 2019 10:25
Ведомство неоднократно сообщало о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с Россией Здравоохранение
364
28 февраля 2019 17:28
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5). Здравоохранение
318
28 февраля 2019 13:37
Средняя цена за упаковку купленного лекарства упала на 2% за месяц. Здравоохранение
323
27 февраля 2019 15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра. Здравоохранение
308
27 февраля 2019 10:56
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
213
Современная медицина
5 марта 2019 09:59
При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
19
25 февраля 2019 19:28Почистить кожу. Способы и варианты
Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
84
24 января 2019 08:50Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
276
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
350
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
604
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
503
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
606
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
648
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
670
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1383
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1200
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1075
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
612
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1122
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
848
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2839
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2511
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2779
Мероприятия