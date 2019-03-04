Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 4 марта, 13:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/03:
USD 65.81
-0.08
EUR 74.8
-0.17
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори

4 марта 2019 12:51
60
В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию.

В период со 4 по 18 марта в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» будет работать «горячая линия», посвященная профилактике кори. Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по тел. 8(846)2674294 и специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по тел. 8(846)2603821 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

Также ответы на интересующие вопросы по профилактике кори граждане смогут получить в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефонам:

1) г. Самара (Волжский, Кинельский, Красноярский районы) – 8(846)337-85-06;

2) г. Тольятти (г. Жигулевск, Ставропольский район) - 8(8482)37-47-55;

3) г. Новокуйбышевск (Красноармейский, Хворостянский, Пестравский районы) - 8(84635)4-20-14;

4) г. Чапаевск (г. Безенчук, Безенчукский, Приволжский районы) - 8(84639)3-01-29;

5) г. Нефтегорск (Нефтегорский, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы) - (884670)2-10-89;

6) г. Сызрань (Сызранский, Шигонский районы) - 8(88464)98-32-73;

7) г. Отрадный (Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Похвистневский районы) - 8(84661)2-24-82;

8) с. Сергиевск (Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Клявлинский, Камышлинский, Шенталинский, Челновершинский, Кошкинский районы) - 8(84655)2-45-75.


Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Здравоохранение
4 марта 2019  12:57
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор.
Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу?
 Рекомендации самарцам: Как сохранить здоровье в Масленицу? Советы дает региональный Роспотребнадзор. Здравоохранение
61
4 марта 2019  12:51
В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори
В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию. Здравоохранение
60
3 марта 2019  15:23
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
Составлен топ самых распространенных у россиян психических расстройств
  Здравоохранение
217
2 марта 2019  10:25
Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1-го апреля
Роспотребнадзор планирует дополнительную вакцинацию от кори в регионах с 1-го апреля
Ведомство неоднократно сообщало о тревожно высокой заболеваемости корью в странах, граничащих с Россией Здравоохранение
350
28 февраля 2019  17:28
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).
В Тольятти построят новый онкологический центр
Хирургическо-онкологический комплекс появится на территории Тольяттинской городской клинической больницы № 5 (ТГКБ-5).  Здравоохранение
305
28 февраля 2019  13:37
Россияне стали покупать меньше лекарств
Россияне стали покупать меньше лекарств
Средняя цена за упаковку купленного лекарства упала на 2% за месяц. Здравоохранение
313
27 февраля 2019  15:05
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.
Специалисты Самарской областной больницы проведут прием детей в Жигулевске
В составе бригады - врач-аллерголог-иммунолог, врач-пульмонолог, врач-детский гастроэнтеролог и медицинская сестра.  Здравоохранение
300
27 февраля 2019  10:56
Названа причина смертности женщин в России Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране.
Названа причина смертности женщин в России
Ранее названа стала известна основная причина смертности мужчин в стране. Здравоохранение
207
25 февраля 2019  23:10
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков).
Bloomberg поставил Россию между Кабо-Верде и Вануату в рейтинге здоровых стран
Также учитывались ожидаемая продолжительность жизни, доступ населения к чистой воде и дополнительные риски (курение, ожирение и риск смерти от передозировки... Здравоохранение
345
25 февраля 2019  12:52
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
В своем Послании Президент России Владимир Путин поставил задачу сделать медицинскую помощь доступной для населения во всех уголках страны.  Здравоохранение
383
Весь список
Современная медицина
25 февраля 2019  19:28
Почистить кожу. Способы и варианты
 Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
78
24 января 2019  08:50
Киста желчного пузыря - симптомы и лечение
 Киста желчного пузыря - это водянка, которая является вторичным патологическим процессом, когда в пузыре накапливается слизисто-экссудативная жидкость, при... Современная медицина
268
9 января 2019  18:52
Выбираем пансионат для пожилого человека
Выбираем пансионат для пожилого человека
 В современном мире весьма актуальной является проблема, связанная с недостаточной заботой о стариках. Современная медицина
264
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
336
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
593
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
499
Весь список


Видео
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
523
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
628
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
660
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1368
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1189
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
1067
Весь список

Фоторепортажи
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
590
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1104
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
833
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2825
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
2506
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2770
Весь список

Мероприятия
В Самаре отметят Масленицу
С 4 по 7 марта Самарский зоопарк отмечает Масленицу
Чем заняться на выходные в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные