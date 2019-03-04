В Самарской области стартовала «горячая» линия по профилактике кори
4 марта 2019 12:51
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В период со 4 по 18 марта в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» будет работать «горячая линия», посвященная профилактике кори. Консультирование граждан осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Самарской области по тел. 8(846)2674294 и специалистами ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по тел. 8(846)2603821 с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Специалисты службы расскажут об основных правилах профилактики кори, вакцинации, иммунитета к указанному заболеванию, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.
Также ответы на интересующие вопросы по профилактике кори граждане смогут получить в территориальных отделах Управления Роспотребнадзора по Самарской области по телефонам:
1) г. Самара (Волжский, Кинельский, Красноярский районы) – 8(846)337-85-06;
2) г. Тольятти (г. Жигулевск, Ставропольский район) - 8(8482)37-47-55;
3) г. Новокуйбышевск (Красноармейский, Хворостянский, Пестравский районы) - 8(84635)4-20-14;
4) г. Чапаевск (г. Безенчук, Безенчукский, Приволжский районы) - 8(84639)3-01-29;
5) г. Нефтегорск (Нефтегорский, Алексеевский, Большеглушицкий, Большечерниговский районы) - (884670)2-10-89;
6) г. Сызрань (Сызранский, Шигонский районы) - 8(88464)98-32-73;
7) г. Отрадный (Кинель-Черкасский, Борский, Богатовский, Похвистневский районы) - 8(84661)2-24-82;
8) с. Сергиевск (Сергиевский, Исаклинский, Елховский, Клявлинский, Камышлинский, Шенталинский, Челновершинский, Кошкинский районы) - 8(84655)2-45-75.
Фото: pixabay.com
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