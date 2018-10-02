В Самарской области с начала сезона 5935 человек пострадали от укусов клещей
2 октября 2018 13:52
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По состоянию на 1 октября 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились 5935 пострадавших от укусов клещей, в том числе 1867 детей в возрасте до 17 лет. Обращаемость в медицинские организации пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей (парков, скверов, участков леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищ, летних оздоровительных учреждений для детей, туристических баз и др.). На 2018 год запланировано противоклещевых обработок на общей площади 3591 га. По состоянию на 01.10.2018г. проведено противоклещевых обработок на территории 3796,78 га. При подготовке к открытию детских (летних) оздоровительных учреждений особое внимание уделяется акарицидной обработке их территорий. В Самарской области обработана территория всех летних оздоровительных учреждений (1035,35га.). В г.о. Самара акарицидные обработки проведены на площади 567,19 га.
Продолжается контроль за вакцинопрофилактикой клещевого вирусного энцефалита, на сегодняшний день иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 13 278 человек.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Самарской области.
Фото pixabay.com
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