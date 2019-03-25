В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше положенного
25 марта 2019 13:27
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В Самарской области наблюдается острый дефицит кадров и автомобилей скорой медицинской помощи. Так, в прошлом году укомплектованность врачами составила только 26,67%, средним медицинским персоналом — 76,82%. Об этом стало известно в ходе заседания Общественного и Экспертного советов при уполномоченном по правам человека в Самарской области, пишет "КП в Самаре".
- Фактическое количество бригад, работающих в круглосуточном режиме, не соответствует нормативному практически во всех отделениях скорой помощи. К примеру, на Самарской станции скорой медицинской помощи работают 56 бригад, а норматив – 84, на Тольяттинской – 31 (норматив – 78), на Сызранской – 19 (норматив – 28), а на Самарской областной станции скорой медицинской помощи – 34 (норматив – 39), - сообщили представители сферы здравоохранения на заседании.
Что касается автопарка скорой помощи, то машин там не хватает, к тому же есть такие, срок службы которых уже истек. Сейчас в скорой помощи работают 388 машин, 241 из них — имеет срок эксплуатации более 5 лет. Обновить необходимо 137 автомобилей. Кроме того, есть случаи, когда к пациентам приезжали машины практически со 100% износом.
По итогам заседания министерству здравоохранения Самарской области рекомендовали принять дополнительные меры по привлечению новых медицинских работников, довести количество бригад до нормативного состояния, а также заменить машины скорой помощи, которые имеют большой износ.
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Комментарии
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При этом необходимо обновить 137 автомобилей. Здравоохранение
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