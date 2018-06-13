В Самарской области пройдет Всемирный день донора

14 июня с 8.00 до 13.00 на Самарской областной клинической станции переливания крови (ул. Ново-Садовая, 156) состоится праздничное мероприятие, посвященное Всемирному дню донора.Ежегодно этот праздник проходит под разными темами и лозунгами. Тема 2018 года – донорство крови как акт солидарности. Лозунг мероприятия – «Подумай о других. Сдай кровь. Поделись жизнью».Главный донорский праздник будет наполнен различной футбольной и донорской атрибутикой: красочная интерактивная фотозона с воздушными шарами, уникальные реквизиты для создания фотографий и многое другое. Также будет приглашен специальный гость в костюме с донорской тематикой для фотосессии.На Самарской станции переливания крови состоится премьерный кинопоказ короткометражного фильма о службе крови Самарской области. Каждый донор получит контрольный билет для входа в импровизированный кинозал для просмотра кинофильма.Студенты СамГМУ проведут акцию «Питание доноров», в которую будет входить мастер-класс и дегустация продуктов питания.По традиции будет организована беспроигрышная лотерея, где каждый донор сможет испытать удачу и выиграть суперприз.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ru.