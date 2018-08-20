В Самарской области продолжается проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
20 августа 2018 12:22
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По поручению президента РФ Владимира Путина c целью повышения качества предоставляемых услуг в регионе продолжается проведение независимой оценки качества условий оказания услуг различными организациями.
В 2018 году наступил новый этап проведения независимой оценки. При министерстве здравоохранения Самарской области создан новый Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями. Состав совета утвердила Общественная палата Самарской области.
Напомним, независимая оценка в здравоохранении - это форма общественного контроля условий оказания услуг медицинскими организациями, которая основывается на мнении пациентов и проводится не реже одного раза в три года, и не чаще одного раза в год. Это общественная оценка, поскольку учитывает мнение пациентов путем проведения анонимного анкетирования.
Независимая оценка проводится в отношении медицинских организаций, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Члены Общественного совета определили перечень медорганизаций, в отношении которых в 2018 году будет проводиться оценка -
В него вошли 64 медорганизации, оказывающие медицинскую помощь только в амбулаторных условиях (поликлиники губернии, стоматологические поликлиники и частные учреждения).
Принять участие в опросе и высказать собственное мнение могут все жители Самарской области. Для этого достаточно зайти на сайты министерства здравоохранения Российской Федерации, регионального министерства или медорганизаций, найти единый баннер по НОК на главной странице сайта и заполнить интерактивную электронную анкету. Опрос проводится анонимно. Также бумажные анкеты можно заполнить непосредственно в медучреждениях.
Пациенты, заполняя анкеты, могут оценить качество условий оказания услуг по пяти критериям:
- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги;
- доступность услуг для инвалидов;
- доброжелательность, вежливость работников медицинских организаций;
- удовлетворенность условиями оказания услуг.
После заполнения анкеты каждый житель губернии сможет отправить также предложения по работе медицинской организации.
Общественники в рамках НОК также посетят ряд медицинских организаций региона в рамках контрольных мероприятий, по результатам которых будут сформированы предложения по улучшению условий оказания услуг.
По итогам проведения независимой оценки представители общественного совета проведут анализ результатов, разработают для каждой медорганизации предложения по улучшению качества работы и составят рейтинг медучреждений, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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