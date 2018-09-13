В Самаре завершается межконфессиональный донорский марафон «Помощь ближнему объединяет сердца»

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14 сентября с 10.00 до 13.00 мобильный пункт сдачи крови Самарской областной клинической станции переливания крови будет развернут на территории Духовного управления мусульман Самарской области в Самарской Соборной мечети (г. Самара, ул. Стара-Загора, 54).15 сентября с 10.00 до 13.00 выездная бригада Самарской областной клинической станции переливания крови развернет мобильный пункт по сдаче крови в Соборе во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 260).Каждый донор в качестве благодарности за совершенный им благородный поступок получит подарок от службы крови Самарской области и памятные фотографии на фоне тематической фотозоны.Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг.С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donorsamara.ru.Фото pixabay.com