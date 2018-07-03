В Самаре проводятся уникальные операции на позвоночнике
3 июля 2018 10:58
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В Самаре проведена уникальная операция, которую выполняют только в пяти клиниках нашей страны. А в Самарской городской клинической больнице №1 им. Пирогова эта операция была выполнена впервые в России в прошлом году.
Заведующий нейрохирургическим отделением больницы им. Пирогова, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев пояснил, что поясничная артропластика при рецидивной грыже диска – это высокотехнологичная операция, которая проводится в единичных клиниках в нашей стране при грыже поясничного отдела позвоночника. Пациентка, которая на момент встречи журналистов с доктором Сергеевым готовилась к операции, уже дважды была прооперирована, но наступил рецидив, и врачи решили установить искусственный диск из специального сплава металлов и материалов. Особенность операции в том, что она проводится через передний отдел позвоночника, то есть со стороны брюшной полости, а не со спины.
В чем еще уникальность подобных операций? Раньше считалось, что при рецидивах грыжи диска повторную операцию надо проводить только из заднего доступа для ревизии зоны операции, из переднего доступа якобы ее невозможно провести.
- Мы опровергаем это утверждение, передний доступ решает все проблемы пациента, - уточнил Сергей Сергеев. - У нас в стране высокий уровень нейрохирургии, и мы не только не отстаем от передовых зарубежных стран, но и по некоторым позициям опережаем их за счет того, что в нашем городе живут и работают креативные доктора. Они активно осваивают современные технологии и внедряют их в Самарской области.
Так, уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит, а в дальнейшем не испытывает никаких неудобств, живет без боли в спине и в ногах, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии
Социум
3 июля 2018 15:23
В Самаре работали 176 лагерей. Социум
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3 июля 2018 15:04
Будьте внимательны и осторожны. Социум
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3 июля 2018 14:57
Смартфильмы, ультракороткий метр и эксперименты. Социум
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Здравоохранение
3 июля 2018 15:38
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
31
3 июля 2018 10:58
Уже на следующий день после артропластики пациент встает и ходит. Здравоохранение
164
3 июля 2018 10:32
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
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