В Самаре пройдет акция «Улыбнись своему здоровью»

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20 марта с 9 до 13 часов врачи – стоматологи Самарской областной клинической стоматологической поликлиники (г. Самара, ул. Клиническая, 39) проведут акцию «Улыбнись своему здоровью», посвященную Всероссийскому дню стоматологического здоровья.20 марта по инициативе Стоматологической ассоциации России отмечается Всероссийский день стоматологического здоровья.Всем обратившимся в этот день в областную стоматологическую поликлинику будет проведен стоматологический осмотр. На его основании будут даны индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта, выданы карты стоматологического здоровья.Кроме того, в течение дня для жителей Самарской области в соцсетях https://twitter.com/soksp_63 и https://www.facebook.com/julia.shuhorova будет работать «горячая линия», в ходе которой на все вопросы пациентов, касающиеся стоматологического здоровья, ответит главный врач поликлиники Юлия Шухорова.