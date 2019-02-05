В Самаре пациентов с рассеянным склерозом обучат применению виртуальной реальности для реабилитации
5 февраля 2019 12:18
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Самарская региональная общественная организация инвалидов-больных рассеянным склерозом совместно с Самарским государственным медицинским университетом открыли школу пациентов. На занятиях неврологи и реабилитологи рассказывают о базовых принципах работы с виртуальной реальностью, обучают использованию технологичного оборудования для реабилитации.
Работа школы организована в рамках проекта «Безграничная реальность: технологии виртуальной реальности для медико-социальной реабилитации», ставшего победителем второго конкурса Президентских грантов 2018 года. На реализацию всей программы от Фонда президентских грантов удалось получить почти 6 млн рублей. В начале 2019 года, сразу в двух самарских центрах для реабилитации больных с рассеянным склерозом удалось установить VR-тренажеры, созданные учеными и разработчиками Самарского государственного медицинского университета. Для того, чтобы пациенты и врачи смогли использовать все возможности инновационного оборудования необходимо проводить обучение. Занятия смогут посетить не только люди с ограниченными возможностями здоровья, но и сами медики, для многих из которых реабилитация в виртуальной реальности пока является новшеством.
“Основная задача, которую нам предстоит решить совместно с общественной организацией - социальная реабилитация больных рассеянным склерозом. Мы, как разработчики высокотехнологичного оборудования для реабилитации, предложили применять для этого технологию виртуальной реальности, - поясняет директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. – Сейчас у нас разработке новый VR-тренажер. В нем будут созданы бытовые виртуальные среды: магазин, аптека, квартира. Чтобы пациент, утративший из-за болезни навыки, смог «вспомнить», как самостоятельно одеваться, готовить обед, делать покупки».
В программе школы для инвалидов предусмотрены теоретические и практические занятия. В рамка встреч с ведущими реабилитологами области, пациенты с рассеянным склерозом смогут больше узнать о своем заболевании, современных методах реабилитации и задать специалистам вопросы, на которые не остается времени во время плановых приемов в поликлиниках. Практический блок будет состоять из серии занятий на тренажере виртуальной реальности. Аналогичное оборудование уже доказало свою эффективность во время реабилитации пациентов, перенесших инсульт. В рамках проекта пройдет исследование об эффективности применения VR-реабилитации при рассеянном склерозе.
«Важно понимать, что занятия с виртуальной реальностью – это не лечение, а социальная реабилитация. И мы станем первыми пациентам с рассеянным склерозом, которые примут участие в масштабном исследовании применения этой технологии при нашем заболевании, - комментирует ведущий специалист Самарской региональной общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом Елена Ануфриева, - Многие из тех, кто сегодня посетил первое занятие, хотят найти “волшебную таблетку”. Мы будем объяснять инвалидам, что для успешной реабилитации важен комплексный подход, и что важно подбирать такие методы воздействия, которые в совокупности позволят им достичь положительных результатов. Мы рассчитываем, что в результате проекта нам удастся доказать, что виртуальная реальность - один из таких методов».
За время проекта планируется обучить 680 человек. Итогом проведения школы станет формирование нового образовательного курса по основам социальной реабилитации пациентов с рассеянным склерозом с применением VR-технологий. Поскольку подобный проект проводится на территории России впервые, в дальнейшем он может стать основой для формирования нового федерального образовательного стандарта.
Проект реализуется за счет средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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