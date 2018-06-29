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В Самаре открылось первое в России стерилизационное отделение, созданное с использованием механизма ГЧП

29 июня 2018 12:37
157
В Самаре открылось первое в России стерилизационное отделение, созданное с использованием механизма ГЧП
Сумма вложенных в проект инвестиций составила 50 млн рублей.

В четверг, 28 июня, в СОКБ им. В.Д. Середавина состоялось торжественное открытие стерилизационное отделения, построенного в рамках государственно-частного партнёрства.
Сумма вложенных в проект инвестиций составила 50 млн. рублей. Инвестором проекта стало ООО «СИНЕРГИЯ». Срок концессионного соглашения, заключенного с Правительством Самарской области, – 9 лет, сообщает пресс-служба облправительства.

В рамках концессии инвестор произвел реконструкцию помещения. Ранее стерилизация осуществлялась на этих же площадях, но на морально и физически устаревшем оборудовании. Помещение не соответствовало санитарным нормам и пожарной безопасности. Старое оборудование позволяло обработать 1 тонну белья за смену (сутки). Новое оборудование обрабатывает 5 тонн белья за смену (сутки) для 4 тысяч коек.

Врио заместителя Председателя Правительства – министра здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов подчеркнул важность запуска отделения стерилизации, поскольку это во многом снизит риск заражения пациентов в лечебном учреждении: «Каждый комплект белья и медицинских инструментов после стерилизации опечатывается. Такая процедура обеспечивает сохранение стерильности и соответствие стандарту на длительное время. Использующаяся в центре технология низкотемпературной стерилизации является передовой технологией в мире. И наша гордость, что эта технология есть в Самаре».

Сфера здравоохранения в Самарской области - одна из самых активных в плане ГЧП, что способствует развитию медицинской отрасли.

«За последнее время в регионе введены 9 объектов здравоохранения, построенных на принципах ГЧП, общий объем инвестиций по которым - 5 миллиардов рублей. Этот факт положительно сказывается на развитии медицинского туризма, оказании услуг для нашего населения, потому что все объекты работают на условиях обязательного медицинского страхования», -прокомментировал врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко.

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