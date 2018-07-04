В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
4 июля 2018 10:17
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В Самаре офицер Росгвардии оказала помощь потерявшему сознание мужчине
Рано утром старший специалист группы медицинского обеспечения Управлении Росгвардии по Самарской области Наталья Билева, следуя на службу обнаружила молодого человека, лежавшего на асфальте без сознания. Опытный медик мгновенно сориентировалась в ситуации, оценила состояние пострадавшего и сразу поставила диагноз – травматическая кома.
«У меня с собой не было необходимых препаратов, поэтому единственное, что я могла сделать - определить проходимость верхних дыхательных путей: нет ли там препятствий, придать телу пострадавшего положение, удобное для транспортировки и вызвать «скорую помощь»», – рассказала Наталья Александровна.
Прибывшие на место медики подтвердили диагноз, поставленный старшим лейтенантом Натальей Билевой, и оценили профессиональность и своевременность действий офицера Росгвардии по оказанию пострадавшему первой доврачебной помощи.
Пациент был доставлен в больницу, его жизни в настоящее время ничего не угрожает. Руководством регионального Управления Росгвардии рассматривается вопрос о поощрении офицера, сообщает ведомство.
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