В Самаре объявили карантин в школе №81 из-за кишечных инфекций

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В связи с регистрацией среди учащихся МДОУ «Школа №81» г.о. Самара случаев заболеваний кишечными инфекциями министерство здравоохранения Самарской области сообщает следующее. Всего выявлено 15 заболевших с диагнозом острая кишечная инфекция (14 детей и 1 взрослый). Пациентам медицинская помощь оказана в полном объеме. 6 детей госпитализированы, находятся под наблюдением медицинских работников, состояние удовлетворительное. За последние три дня новых случаев заболевания не было зафиксировано.Деятельность школы приостановлена протоколом о временном запрете деятельности, сообщает регуправление Роспотребнадзора.

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