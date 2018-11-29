В Самаре обсудят новые технологии в онкологии
29 ноября 2018 13:58
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С 5 по 7 декабря в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере (ул. Солнечная, 50) будет проходить ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция «Новые технологии в онкологии», посвященная 100-летию Самарского государственного медицинского университета.
Организаторы мероприятия: ассоциация онкологов России, ассоциация врачей Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области, Самарский государственный медицинский университет, Самарский областной клинический онкологический диспансер.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые технологии в онкологии» продлится три дня, каждый из которых будет иметь свою тематику.
В первый день мероприятия 5 декабря с 10.00 будут работать одновременно три секции: Региональная конференция «Наркотические анальгетики. Правовые, организационные и клинические аспекты»; конкурс молодых ученых «От науки – к практическому здравоохранению»; секция медицинских сестер «Новые технологии оказания медсестринской помощи в онкологии». Завершающим мероприятием дня станет Симпозиум «Современные возможности лекарственной терапии при метастатическом раке молочной железы и неоперабельных липосаркомах», который начнется в 15.00.
Во второй день научно-практической конференции, 6 декабря, с 9.00 до 16.40 будут проходить пленарные заседания по темам: «Диагностика и лечение злокачественных новообразований»; «Лекарственная терапия злокачественных новообразований».
В третий день мероприятия, 7 декабря, с 10.00 стартует региональная научно-практическая конференция «Современный подход к ультразвуковой диагностике патологии молочной железы».
Мероприятие будет проводиться при участии ведущих специалистов Федеральных государственных учреждений по онкологии, радиологии, детской гематологии, онкологии и иммунологии. Конференция позволит специалистам обменяться опытом и определить пути дальнейшего внедрения новых технологий в профилактике, диагностике и лечении онкологических заболеваний.
Фото pixabay.com
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