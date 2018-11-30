В Самаре люди с тяжёлыми заболеваниями восстанавливаются с помощью виртуальной реальности

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VR-технологии – это новый подход к реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Из-за тяжёлых заболеваний многие люди теряют способность к самообслуживанию – не могут самостоятельно приготовить обед, одеться, сделать уборку и выполнить привычные ранее дела. Самарские нейрофизиологи и нейрореабилитологи доказывают, что виртуальная реальность помогает подопечным с рассеянным склерозом, параличом, парезом, ДЦП и последствиями инсульта восстановить утраченные навыки и продлить годы полноценной жизни.На базе двух центров реабилитации больных с рассеянным склерозом организаторы установят оборудование, созданное учеными и инженерами Самарского государственного медицинского университета. Пациенты смогут пройти курс реабилитации по специализированной методике.Нейрокомпьютерный интерфейс включает в себя имитацию реального погружения в привычную среду – квартиру, магазин, аптеку, футбольное поле, рыбалку и другие локации.«Сочетание VR и последних достижений в роботизированном и тактильном интерфейсах даёт возможность пользователю с ОВЗ получить опыт, аналогичный реальному. Это позволит легче и эффективнее вернуться к нормальной, в том числе и профессиональной, жизни», – утверждают авторы.Курсы реабилитации пройдут около 500 больных.Для реабилитологов и педагогов будут организованы школы, посвященные обучению пациентов грамотному применению высокотехнологичного оборудования.Во втором конкурсе 2018 года проект «Технологии виртуальной реальности в медико-социальной реабилитации» получил грантовую поддержку в размере 5 384 574 рублей.

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