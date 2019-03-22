В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья

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23 марта в Самарской области пройдет акция «День мужского здоровья».С 8.00 до 14.00 в амбулаторно-поликлиническом отделении №1 Самарской городской больницы №7 (п. Управленческий) мужчины старше 18 лет, прикрепленные к медучреждению, могут пройти обследование у уролога, хирурга, терапевта, сдать анализ крови на содержание холестерина, глюкозы, PSA. Пройти ЭКГ и флюорографию.С 10.00 до 14.00 в Тольяттинской городской поликлинике №2 (ул. Баныкина, 8, корпус 14) ждут мужчин, прикреплённых к медучреждению, в возрасте от 40 до 60 лет. Пациенты смогут пройти УЗИ предстательной железы и сосудов шеи. Всем обратившимся также проведут анализ крови на глюкозу и холестерин, кровь на PSA (онкомаркер), измерят артериальное давление, проведут ЭКГ, рассчитают сердечно-сосудистый риск. В программе акции лекция «Заболевания мужской половой сферы».Мужчин приглашают пройти бесплатное обследование своего здоровья!С собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт.