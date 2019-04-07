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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

В России появится новая медицинская специализация

7 апреля 2019 12:00
109
В России появится новая медицинская специализация
Врачи новой для РФ специальности будут помогать пациентам в реабилитации.

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины. Об этом сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, в услугах специалистов данного профиля нуждаются от 20 млн до 25 млн человек. Врачи новой для РФ специальности будут помогать пациентам с инвалидностью и людям, пережившим серьезные травмы, в реабилитации.

«Это все пациенты с диагнозами неврологическими, ортопедическими, онкологическими, кардиохирургия, общая и детская хирургия», — цитирует РЕН ТВ внештатного специалиста по медицинской реабилитации Минздрава Галину Иванову.

Она отметили, что эта специальность станет «подушкой» для пациентов между медицинской и социальной помощью, которая отвечает не за смерть и жизнь, а за качество жизни

Кроме того, врачи будут координировать взаимодействие специалистов узких профилей с органами соцзащиты, а также консультировать сотрудников мультидисциплинарной бригады.

Обучение по данному направлению будет проводиться три года на базе ординатуры медицинских вузов, пишут "Известия".

Фото pixabay.com

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