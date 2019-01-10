В России набор для введения инсулина включили в льготный медицинский перечень
10 января 2019 10:45
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Амбулаторный набор для введения инсулина и резервуар для инсулиновой помпы включены в перечень льготных изделий, предоставляемых по программе госгарантий. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина.
— ...Список медицинских изделий, бесплатно предоставляемых в рамках программы государственных гарантий, дополнен двумя позициями: "амбулаторный набор для введения инсулина", "резервуар для амбулаторной инсулиновой инфузионной помпы", — уточняется в сообщении.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу распределения субвенций на 2019 год в размере 31,367 миллиарда рублей на оказание услуг по обеспечению отдельных слоёв населения лекарствами, пишет Лайф.
pixabay.com
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