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В «Роскачестве» рассказали о правильном выборе глазированных сырков

16 ноября 2018 11:54
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В «Роскачестве» рассказали о правильном выборе глазированных сырков
Полезный сырок изготовлен из творога, сахара, глазури, допускается присутствие сливок и сливочного масла.

Специалисты «Роскачества» посоветовали при выборе сырков в глазури обращать внимание на название продукта, его форму и упаковку, говорится в пятницу, 16 ноября, на сайте организации.

Эксперты отметили, что настоящий сырок называется «сырок творожный глазированный», это говорит об использовании при производстве натурального творога. Если формулировка другая, то в продукте содержатся растительные жиры.

Полезный сырок изготовлен из творога, сахара, глазури, допускается присутствие сливок и сливочного масла, а наличие натуральных красителей и ароматизаторов в составе сырка допускается ГОСТом. Наполнители, например, орехи и ванилин, какао-порошок и другие пищевые продукты, производитель может добавлять самостоятельно, сообщают "Известия".


Фото pixabay.com
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