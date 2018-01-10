В Красноярском районе станция скорой помощи работала с нарушениями

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Прокуратурой Красноярского района выявлены нарушения требований действующего законодательства в деятельности ГБУЗ «Самарская областная станция скорой медицинской помощи».В ходе проверки установлено, что в нарушение требований закона в автомобиле скорой медицинской помощи отсутствовали насос шприцевой (дозатор лекарственных средств), облучатель бактерицидный циркулярный с возможностью работы в присутствии медицинских работников, автомобильный видеорегистратор.Кроме того, выявлены нарушения при хранении лекарственных препаратов в помещении станции скорой помощи, а также нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.По итогам проверки прокуратурой района в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление, сообщает облпрокуратура.