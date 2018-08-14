В Чапаевске пройдет акция «ЗОЖ, движение, жизнь»
14 августа 2018 12:49
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15 августа, в среду, в 16.00 на территории физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) г.о. Чапаевск (г. Чапаевск, ул. К. Маркса, 12А) состоится медико-профилактическое мероприятие «ЗОЖ, движение, жизнь».
С участниками будет проведена беседа о факторах риска развития хронических неинфекционных заболеваний и способах их профилактики. Подробно будут рассмотрены ключевые аспекты скандинавской ходьбы, показания, противопоказания и польза для здоровья. В ходе мероприятия жителям города будет предложено измерение ряда важнейших индикаторов здоровья, которое будет проводиться на территории средней школы №4 (Самарская область, город Чапаевск, улица К. Маркса, 12) в кабинете №1.
Мероприятие проводится по инициативе граждан города, которые просили сделать ФОК г.о. Чапаевск местом, где можно не только заниматься физкультурой, но и получить достоверную научную информацию по формированию ЗОЖ, а также узнать об имеющихся индивидуальных факторах риска и обсудить возможности профилактики заболеваний с профессионалами медиками.
Напомним, тема физической активности как способа сохранения здоровья обсуждалась на секциях и на пленарных заседаниях на стратегической тематической сессии «Сбережение народа» при участии министра здравоохранения Вероники Скворцовой и Главы региона Дмитрия Азарова. В частности, председатель президиума Добровольного физкультурного союза, Заслуженный мастер спорта РФ, олимпийский призер Ирина Слуцкая в своем докладе рассказала о популяризации среди населения скандинавской ходьбы, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото pixabay.com
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