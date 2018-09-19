В Безенчуке встречают нового земского доктора

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20 сентября в пос. Безенчук (Самарская область, Безенчукский район, п. Безенчук, ул. Мамистова, д. 52, Безенчукская ЦРБ) состоится встреча журналистов с врачом, трудоустроенным в Безенчукскую центральную районную больницу по программе «Земский доктор», а также с главным врачом ЦРБ, представителями администрации поселка и пациентами.В 2018 году в больницу трудоустроен врач-терапевт участковый Александра Брылёва. А.Ю Брылева родилась в селе Ишковка Саратовской области. В 2018 году она окончила университет. Узнав, что Безенчукской центральной районной больнице необходим участковый врач-терапевт, приехала в поселок на работу.В настоящее время администрация муниципального района Безенчукский предоставила служебное жилье молодому специалисту и занимается вопросом устройства ребенка в детский сад.В Самарской области по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор» в сельские больницы муниципальных районов и малые города области прибыли 23 специалиста, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com