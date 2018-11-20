Управление Роспотребнадзора по Самарской области контролирует безопасность рыбы и морепродуктов
20 ноября 2018 10:30
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Управление Роспотребнадзора по Самарской области (Управление) по поручению Правительства РФ и Роспотребнадзора продолжает контролировать качество и безопасность рыбы и морепродуктов, а так же соблюдение условий их хранения, наличия товарно-сопроводительных документов и маркировки.
В ходе проверок отбирались пробы различных видов рыбы и морепродуктов (лосось атлантический, кижуч, форель, судак, креветки гребенчатые, минтай, хек, скумбрия, горбуша, тунец, мидии, кальмары) для исследований на соответствие обязательным требованиям по показателям: микробиологическим – 257 проб, паразитологическим – 52 пробы, радиологическим – 17 проб, санитарно-химическим - 43 пробы, физико-химическим – 41 проба.
По результатам лабораторных исследований в 7 пробах, что составляет 2,7% от общего количества исследованных проб (форель, лосось, сибас, палтус производства Турция, Санкт- Петербург) обнаружена условно-патогенная и патогенная микрофлора. Все исследованные пробы рыбы и морепродуктов по содержанию пестицидов, токсичных элементов, гельминтов и радионуклидов соответствовали гигиеническим нормативам.
За несоответствие продукции обязательным требованиям технического регламента по микробиологическим показателям были приняты соответствующие меры. Вынесено 3 постановления об административных наказаниях в виде штрафов на общую сумму 30 тыс. и 3 постановления об административных наказаниях в виде предупреждений. С реализации снято 8 партий недоброкачественной рыбной продукции в объеме 4,6 кг.
Контроль по данному направлению деятельности со стороны Управления будет продолжен, сообщает ведомство.
Фото pixabay.com
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