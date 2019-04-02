«Умная пижама» поможет побороть бессонницу
2 апреля 2019 09:57
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Американские ученые из Массачусетского университета изобрели пижаму, которая позволяет проводить диагностику и выявляет причины проблем со сном. Об этом сообщил портал EurekAlert.
Одежда снабжена датчиками, которые отслеживают движения спящего, измеряют его дыхание и частоту сердечных сокращений.
Данные поступают на встроенный в пуговицу накопитель и пересылаются через Bluetooth-соединение.
Благодаря полученным данным медики смогут быстрее выявлять причины бессонницы и других проблем со сном.
Пижама уже испытана на добровольцах, она появится в продаже в течение двух лет по цене от $100 до $200, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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