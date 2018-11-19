Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Минздраве предложили увеличить возраст получения прав
В Минздраве предложили увеличить возраст получения прав
На совещании в Самарской Губернской Думе говорили о возможности законного предоставления участка под установку гаража для инвалидов
На совещании в Самарской Губернской Думе говорили о возможности законного предоставления участка под установку гаража для инвалидов
Провал около М-5 в Тольятти вызвал транспортный коллапс
Провал около М-5 в Тольятти вызвал транспортный коллапс
На информационных табло на Московском шоссе в Самаре начали размещать информацию о ДТП
На информационных табло на Московском шоссе в Самаре начали размещать информацию о ДТП
Губернатор Максим Решетников выступил против переименования пермского аэропорта У пермского аэропорта останется прежнее название, дополнительных имен не добавится.
Губернатор Максим Решетников выступил против переименования пермского аэропорта
"Мама-предприниматель" в Самаре - открыт прием заявок на федеральный образовательный проект для мам
Самарцев приглашают на выставку изданий к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Самарцев приглашают на выставку изданий к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
В Самарской области состоится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В Самарской области состоится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
сегодня  Понедельник, 19 ноября, 14:31
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/11:
USD 65.99
-0.63
EUR 74.9
-0.64
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Учёный рассказал, где в аэропортах больше всего вирусов

19 ноября 2018 10:49
312
Учёный рассказал, где в аэропортах больше всего вирусов
Эксперты подчёркивают, что легче всего подхватить заразу, хватаясь за различные предметы руками.

Избежать заболеваний во время авиаперелётов можно, избегая так называемых вирусных зон. Об этом в эфире канала Fox 9 заявила доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты, которая выделила самые вирусоопасные места в аэропортах.

По мнению доктора, большую опасность представляют ручки дверей в туалетах, подлокотники кресел, витрины киосков и поручни. Именно в этих местах живут вредоносные бактерии.

Но самый большой риск, по мнению Гэлди, представляют пластиковые контейнеры для багажа, которые используют пассажиры во время досмотра. В эти ящики кладут абсолютно все вещи — от ингаляторов до детских пелёнок. Эксперт выразила сомнение, что эти контейнеры часто и тщательно чистят.Эксперты подчёркивают, что легче всего подхватить заразу, хватаясь за различные предметы руками.

Избежать заболеваний во время авиаперелётов можно, избегая так называемых вирусных зон. Об этом в эфире канала Fox 9 заявила доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты, которая выделила самые вирусоопасные места в аэропортах.

По мнению доктора, большую опасность представляют ручки дверей в туалетах, подлокотники кресел, витрины киосков и поручни. Именно в этих местах живут вредоносные бактерии.

Но самый большой риск, по мнению Гэлди, представляют пластиковые контейнеры для багажа, которые используют пассажиры во время досмотра. В эти ящики кладут абсолютно все вещи — от ингаляторов до детских пелёнок. Эксперт выразила сомнение, что эти контейнеры часто и тщательно чистят, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
19 ноября 2018  13:55
На совещании в Самарской Губернской Думе говорили о возможности законного предоставления участка под установку гаража для инвалидов
На совещании в Самарской Губернской Думе говорили о возможности законного предоставления участка под установку гаража для инвалидов
Это позволит установить дополнительные гарантии защиты прав и законных интересов инвалидов в Самарской области.  Социум
60
19 ноября 2018  13:37
"Мама-предприниматель" в Самаре - открыт прием заявок на федеральный образовательный проект для мам
Бесплатное обучение проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива. Социум
71
19 ноября 2018  13:25
Самарцев приглашают на выставку изданий к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Самарцев приглашают на выставку изданий к 100-летию со дня рождения Александра Солженицына
Она расположится в Самарской областной универсальной библиотеке. Социум
60
Весь список

Здравоохранение
19 ноября 2018  10:49
Учёный рассказал, где в аэропортах больше всего вирусов
Учёный рассказал, где в аэропортах больше всего вирусов
Эксперты подчёркивают, что легче всего подхватить заразу, хватаясь за различные предметы руками. Здравоохранение
311
18 ноября 2018  21:50
По словам матери девушки, дочь хотела
Попала в реанимацию. В Москве борются за жизнь пациентки после ринопластики
По словам матери девушки, дочь хотела "чуть-чуть поправить носик".  Здравоохранение
600
17 ноября 2018  18:59
По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил.
Суд арестовал главврача за смертельный приказ не давать лекарство новорождённому
По версии следствия, она дала указание медперсоналу сделать всё возможное, чтобы ребёнок не выжил.  Здравоохранение
585
Весь список
Новости медицины
16 ноября 2018  10:00
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
Специалисты больницы им. Н.И. Пирогова провели прием пациентов в «Большеглушицкой ЦРБ»
 В четверг, 15 ноября, состоялся выезд «узких» медицинских специалистов ГБУЗ «Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова» в ГБУЗ... Новости медицины
212
6 ноября 2018  21:53
Все, что вы хотели знать о сиалисе, но боялись спросить
 К сожалению, отношение к теме секса в нашем обществе по-прежнему остается сложным, и напрямую обсуждать свои проблемы не принято.  Новости медицины
268
29 октября 2018  22:09
Для чего нужны таблетки Виагра для мужчин?
 Узнайте для чего нужны таблетки Виагра для мужчин и как они помогают решать проблемы с эректильной дисфункцией. Новости медицины
337
Весь список
Туризм
14 ноября 2018  15:07
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
Количество турагентств в Самаре за четыре года сократилось на 18%
В целом в миллионниках больше всего офисов турагентств закрылось с октября 2014 по октябрь 2015 года. Туризм
329
29 октября 2018  09:48
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в Приволжском федеральном округе
Самара входит в топ-3 популярных городов у туристов в ПФО
Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в этом году.  Туризм
518
24 октября 2018  12:47
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
Четверть путешественников признались, что лучший отпуск осенью — это отдых дома с котом
В десятке самых популярных направлений этой осенью по России оказалась Самара. Туризм
418
Весь список
Образование
18 ноября 2018  19:50
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.
Васильева посоветовала родителям перестать пугать и пугаться ЕГЭ
По её мнению, благодаря этому экзамену у ребят из провинции появляется возможность поступить в престижные вузы.  Образование
569
14 ноября 2018  15:46
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
В Самаре состоится Всероссийская научная конференция «Пятые Гротовские чтения»
Одна из основных ее целей – стимулировать интерес к истории Самарского края через историю России. Образование
354
13 ноября 2018  10:46
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
Самарских школьников научат делать осознанный выбор
А преподавателей научат помогать школьникам в выборе будущей профессии. Образование
277
Весь список

Культура
17 ноября 2018  20:58
Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов.
Завершает работу Международный культурный форум в Санкт-Петербурге
Форум подарил встречи с легендарными деятелями искусств, коллегами из других стран и регионов.    Культура
611
16 ноября 2018  13:44
Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
Выставка изданий расскажет о творчестве писателя Александра Солженицына и о его пребывании в Самаре
Экспозиция разместится в областной библиотеке. Культура
288
16 ноября 2018  11:44
Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета
Премьера нового балета для всей семьи состоится в Самарском театре оперы и балета
Он основан на сказке «Приключения Чиполлино». Культура
227
Весь список
Мода
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
250
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
609
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1648
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
388
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
363
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
844
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
916
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
879
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
915
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
766
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
781
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1186
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1555
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1609
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2740
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Полуфинал КВН на кубок Министра обороны РФ впервые прошел в Самаре
В Самаре отметят День рождение режиссера Эльдара Рязанова
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные