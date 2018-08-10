Учёные нанесли гомеопатам удар на 227 млн рублей
10 августа 2018 12:51
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Такой вывод можно сделать, если проанализировать данные о продажах гомеопатических препаратов за последнее время. По данным аналитической компании DSM Group, за первые шесть месяцев 2018 года в российских аптеках продали на 500 тысяч упаковок с "сахарными шариками" меньше, чем за такой же период прошлого года.
Заметны существенные потери и в денежном выражении. Из-за снижения спроса за год производители и продавцы гомеопатии потеряли около 227 млн рублей.
Теряют популярность даже самые раскрученные гомеопатические препараты. Например, препарат "Оциллококцинум" французской компании "Буарон", который уже много лет считается абсолютным лидером на рынке гомеопатии, в 2017 году продавался почти на 25% меньше, чем годом ранее.
Страдают и ведущие российские производители. Если посмотреть показатели самой крупной гомеопатической компании в России "Материа медика" (производит, например, препараты "Анаферон" и "Эргоферон"), то прибыль у неё упала (с 1,9 млрд до 1,4 млрд), хотя выручка осталась на прежнем уровне — более 9 млрд рублей. Кстати, в феврале 2018 года в Минобрнауки признали эту компанию самым вредным лженаучным проектом и выдали ей "Антипремию".
По мнению экспертов, падение спроса на гомеопатию может быть связано со скандалом, который прогремел на всю страну в начале прошлого года. Напомним, учёные из Российской академии наук в феврале 2017 года опубликовали меморандум "О лженаучности гомеопатии". В нём комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований заявила, что "лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований".
После этого Минздрав предложил создать рабочую группу, чтобы решить дальнейшую судьбу спорного медицинского направления. Однако до дела по итогу не дошло, пишет Лайф.
pixabay.com
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