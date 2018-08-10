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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения

10 августа 2018 10:57
115
Ученые заявили об опасности синего цвета для зрения Воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы.
Воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы.

Американские биохимики из университета Толедо в штате Огайо выяснили, что синий свет вреден для зрения, так как изменяет структуру молекул сетчатки глаза человека.

В статье издания Scientific Reports отмечается, что к подобному вредному синему свечению относится свет от экранов смартфонов и других цифровых гаджетов.

По словам одного из авторов исследования Ажита Карунаратне, слишком яркий синий свет может провоцировать нарушения зрения, в частности, повреждать чувствительную область сетчатки.

Он пояснил, что воздействие синего излучения на сетчатку активизирует чувствительные к свету молекулы ретиналя. В результате повышается уровень кальция в цитоплазме. Это приводит к гибели фоторецепторной клетки сетчатки.

Таким образом развивается макулярная дегенерация, считающаяся самой распространенный причиной появления слепоты, пишут "Известия".
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