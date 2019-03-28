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Ученые установили «сигаретный эквивалент» бутылки вина

28 марта 2019 13:36
82
Ученые установили «сигаретный эквивалент» бутылки вина
Показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае.

Специалисты Университетской клиники Саутгемптона и Университета Бангора сравнили риски развития онкологических заболеваний от употребления алкоголя и от табакокурения. Результаты исследования приводит портал Medical Express.

«Наши результаты показывают, что «сигаретный эквивалент» бутылки вина составляет пять сигарет для мужчин и десять для женщин в неделю», — рассказала один из авторов исследования Тереза Хайдс.

Так, три бутылки вина в неделю эквиваленты выкуриванию восьми сигарет в неделю для мужчин и 23 сигарет — для женщин.

Исследователи подчеркивают, что даже небольшое количество спиртного повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Например, вероятность появления рака у некурящего мужчины из-за одной бутылки вина в неделю составляет 1%, у некурящей женщины — 1,4%. Три бутылки повышают риск до 1,9% и 3,6% соответственно.

Хайдс предупредила, что показатели являются средними и могут меняться в каждом отдельном случае.

Исследование основано на данных о заболеваемости раком среди жителей Великобритании, составленных британской организацией по исследованию онкологии Cancer Research UK. Ученые рассматривали случаи, когда болезнь была вызвана пристрастием к алкоголю или сигаретам.

По данным Росстата, в России ежедневно курят 22,5% граждан, большинство из них — представители возрастной группы от 40 до 50 лет. Около трети курильщиков признались, что пристрастие к сигаретам является привычкой, от которой они не могут отказаться из-за недостатка силы воли, пишут "Известия".


Фото pixabay.com
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