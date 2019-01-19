Ученые рассказали об опасности долгого сна для беременных
19 января 2019 10:25
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Американские ученые из Мичиганского университета изучили влияние сна продолжительностью более девяти часов в сутки у беременных женщин. Об этом сообщил журнал EurekAlert!.
В исследовании приняли участие более 600 женщин, из которых 153 потеряли ребенка в последний месяц. Остальные 480 человек были либо беременны на третьем триместре, либо недавно родили.
Специалистам удалось выяснить, что частые пробуждения женщины во время ночного сна имеют для будущего ребенка защитный механизм. Непрерывный сон более девяти часов может привести к потере ребенка или преждевременным родам.
Одна из ученых, Луиза О’Брайен, считает, что следует разобраться в причинах подобной связи и отметила, что ночные пробуждения повышают артериальное давление и активируют вегетативную нервную систему, передают "Известия".
pixabay.com
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