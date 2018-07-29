Ученые обнаружили сильнейшее природное успокоительное
29 июля 2018 11:39
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Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл выяснили, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте университета.
По словам специалистов, омега-3 обладает сильным седативным эффектом — надолго успокаивает и позволяет избежать развития тяжелых депрессий. Также ненасыщенные жирные кислоты помогают снизить агрессию у детей, уверяют исследователи.
Кроме того, в ходе исследования было установлено и другое важное свойство кислот омега-3, которые, как оказалось, позволяют улучшить работу мозга и восстановить потерянные с годами внимание и память. Отмечается, что одними из лучших источников омега-3 являются морепродукты и льняные семечки, пишут "Известия".
Фото: pixabay.com
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