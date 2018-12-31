Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поиск пострадавших под завалами людей продолжается. На месте работают около 500 сотрудников городской спасательной службы, федерального и областного управлений МЧС.
Стало известно об угрозе дальнейшего обрушения дома в Магнитогорске
Чемпионат Мира.
Подводим итоги года: ЧМ-2018. Видео
Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе.
Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России
В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «шпионаж», добавили в ведомстве.
ФСБ объявила о задержании в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже
Диетолог посоветовал российским туристам не брать в самолет домашнюю еду
Диетолог посоветовал российским туристам не брать в самолет домашнюю еду
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Расходы на массовое обновление лифтов могут лечь на плечи жителей Самарской области
Расходы на массовое обновление лифтов могут лечь на плечи жителей Самарской области
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
сегодня  Понедельник, 31 декабря, 14:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -18 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/12:
USD 69.47
-0.05
EUR 79.46
-0.2
Искать
Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Ученые назвали лучшее средство от похмелья

31 декабря 2018 12:07
176
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Это газированная вода с лимоном.

Лучшим средством от похмелья является газировка с лимонным соком, утверждают ученые из университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу (Китай), пишут "Известия".

По их словам, газированная вода с лимоном способна уменьшить концентрацию ацетальдегида, который возрастает в организме после употребления алкоголя.

Газировка активизирует фермент, который ускоряет усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из организма.

Ученые подчеркнули, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением алкоголя, но и медленными процессами его усвоения, уточняет MedikForum.



pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
31 декабря 2018  14:12
Чемпионат Мира.
Подводим итоги года: ЧМ-2018. Видео
Чемпионат Мира.   Социум
39
31 декабря 2018  12:25
Диетолог посоветовал российским туристам не брать в самолет домашнюю еду
Диетолог посоветовал российским туристам не брать в самолет домашнюю еду
В самолет лучше не брать с собой бутерброды и другую домашнюю еду, это может привести к отравлению и испортить предстоящий отдых. Социум
82
31 декабря 2018  11:28
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Новым 2019 годом
Губернатор отметил, что в уходящем году регион получил огромный импульс к развитию. Социум
117
Весь список

Здравоохранение
31 декабря 2018  12:07
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Ученые назвали лучшее средство от похмелья
Это газированная вода с лимоном. Здравоохранение
175
29 декабря 2018  17:58
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.
Областную станцию скорой медицинской помощи возглавил Гурбансахат Оразов
Его стаж военной медицинской службы более 30 лет, подполковник медицинской службы в отставке, кандидат медицинских наук.  Здравоохранение
655
28 декабря 2018  15:28
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года.
Дмитрий Азаров вручил ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи
Подарок для сотрудников службы скорой медицинской помощи Тольятти, Сызрани и Жигулёвска в канун Нового года.  Здравоохранение
535
Весь список
Новости медицины
24 декабря 2018  18:10
Полезен или вреден препарат Левитра
 Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
155
18 декабря 2018  17:39
УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
 Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий.  Новости медицины
235
17 декабря 2018  18:16
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
Медицинская водительская справка с наркологом и психиатром - особенности
 Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение.  Новости медицины
264
Весь список
Туризм
27 декабря 2018  12:51
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Самара в десятке рейтинга городов по количеству новых хостелов в 2018 году
Чемпионат мира разогрел рынок хостелов в 2018 году. Туризм
285
21 декабря 2018  10:48
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Посольство США анонсировало подорожание туристических виз для россиян
Кроме того, туристы лишатся возможности повторно получить подобную визу без собеседования Туризм
265
20 декабря 2018  14:01
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
Из Китая эвакуировали последних самарских туристов
А вот логистика путешественников из Уфы и Казани осложнилась. Туризм
413
Весь список
Образование
31 декабря 2018  09:53
"Российская электронная школа" сделает образование более доступным в сельских школах
Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева в эфире телеканала "Россия 24".  Образование
154
30 декабря 2018  23:52
Его намерены реализовать до 2024 года.
Российские школы подключат к высокоскоростному интернету в рамках нацпроекта "Образование
Его намерены реализовать до 2024 года.   Образование
248
29 декабря 2018  13:15
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Няням и репетиторам разрешили не регистрироваться в качестве ИП до 2020 года
Закон предусматривает возможное освобождение от ответственности в случае, если в установленный срок был предоставлен достоверный налоговый расчёт. Образование
316
Весь список

Культура
31 декабря 2018  11:15
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Откроет вечер украшение новогодней ели вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Культура
307
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
418
29 декабря 2018  13:04
Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в городе Москве
Представители Самарской области приняли участие в концерте сводного Детского хора России в Москве
На главной концертной площадке страны юные артисты выступили уже в четвертый раз.  Культура
266
Весь список
Мода
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
311
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
537
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
771
Весь список


Видео
31 декабря 2018  10:25
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Новые медиа гирлянды на ёлочном комплексе на пл. Куйбышева в Самаре
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку.
Культура
418
28 декабря 2018  12:55
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре Его высота составляет 55 метров.
Новое колесо обозрения начинает работу в парке Гагарина в Самаре
Его высота составляет 55 метров.
Благоустройство региона
387
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2970
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
315
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
355
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
2000
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1307
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1147
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1500
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1882
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2024
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3256
Весь список

Мероприятия
Сегодня состоится «Новогодний вечер» в сквере Эльдара Рязанова в Самаре
Новогодние праздники стартовали на Последней миле стадиона «Самара Арена»
Инспекторы ГИМС продолжают патрулировать водоемы Самары и области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные