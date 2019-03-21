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Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе

21 марта 2019 09:39
37
Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
Были обследованы 309 американских ветеранов.

Ученые Бостонского университета в США установили ген, который способствует ускоренному старению человека под влиянием стресса. Речь идет о белке Klotho. Об этом 20 марта сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Эксперты пришли к такому выводу после магнитно-резонансной томографии мозга, генетического анализа и обследования крови 309 американских ветеранов. Большинство из них страдали посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), возникшим на фоне участия в боевых действиях в Афганистане и Ираке.

Самые сильные признаки старения демонстрировали те, у кого проявлялись тяжелые симптомы ПТСР и в гене Klotho были выявлены специфические мутации.

«Эти результаты помогают нам понять патофизиологию ускоренного старения и повысить вероятность того, что Klotho потенциально может стать новой терапевтической мишенью для защиты от возрастных заболеваний, метаболической дисфункции и потери целостности нервной системы», — заключил один из авторов исследования.

Эксперты также полагают, что новые данные помогут замедлить или даже обратить вспять темпы клеточного старения, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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