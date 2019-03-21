Ученые нашли причину ускоренного старения при стрессе
21 марта 2019 09:39
37
Ученые Бостонского университета в США установили ген, который способствует ускоренному старению человека под влиянием стресса. Речь идет о белке Klotho. Об этом 20 марта сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Эксперты пришли к такому выводу после магнитно-резонансной томографии мозга, генетического анализа и обследования крови 309 американских ветеранов. Большинство из них страдали посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), возникшим на фоне участия в боевых действиях в Афганистане и Ираке.
Самые сильные признаки старения демонстрировали те, у кого проявлялись тяжелые симптомы ПТСР и в гене Klotho были выявлены специфические мутации.
«Эти результаты помогают нам понять патофизиологию ускоренного старения и повысить вероятность того, что Klotho потенциально может стать новой терапевтической мишенью для защиты от возрастных заболеваний, метаболической дисфункции и потери целостности нервной системы», — заключил один из авторов исследования.
Эксперты также полагают, что новые данные помогут замедлить или даже обратить вспять темпы клеточного старения, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Здравоохранение
21 марта 2019 09:39
Были обследованы 309 американских ветеранов. Здравоохранение
37
20 марта 2019 16:14
Сегодня выписалась еще одна тройня. И снова - два мальчика и девочка. Здравоохранение
246
19 марта 2019 23:57
И назначил ему личный приём. Здравоохранение
3975
19 марта 2019 15:04
За достижение охвата антиретровирусной терапией более 60% диспансерной группы пациентов. Здравоохранение
325
18 марта 2019 10:51
Производителя следует выбирать по принципу географической близости к торговой точке. Здравоохранение
310
18 марта 2019 10:18
Акция пройдет 25 марта. Здравоохранение
277
15 марта 2019 19:32
Если человек начал часто просыпаться среди ночи с одышкой, ощущением нехватки воздуха или появилась выраженная дневная сонливость, то это повод обратиться к... Здравоохранение
679
14 марта 2019 15:58
По итогам совещания было принято решение усилить меры, в том числе и со стороны администрации города, по охвату тестированием населения на ВИЧ-инфекцию и раннему... Здравоохранение
363
13 марта 2019 09:53
В этом возрасте замедляется метаболизм. Здравоохранение
856
12 марта 2019 19:39
В новой концепции предлагается «сократить доступность» таких изделий. Здравоохранение
435
Современная медицина
15 марта 2019 14:05
Волюма Ювидерм –препарат для контуртной пластики. Показания к применению, стоимость, отзывы. Этапы проведения. Как проходит реабилитация? Важные советы. Современная медицина
61
5 марта 2019 09:59
При ожирении, наряду с подкожным жиром, страдает печень, в клетках которой откладываются жировые молекулы, приводящие к гепатозу. Современная медицина
190
25 февраля 2019 19:28Почистить кожу. Способы и варианты
Большинство основных проблем кожи появляются из-за неправильного за ней ухода. Современная медицина
168
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
365
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
469
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
753
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
434
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
412
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
864
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
593
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1540
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
741
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
673
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1638
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1832
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1010
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
884
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1334
Мероприятия