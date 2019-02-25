Цифровизация системы МСЭ облегчит жизнь инвалидам
25 февраля 2019 12:52
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Одно из направлений — информатизация здравоохранения.
«В течение трех лет надо отладить электронное взаимодействие между медицинскими учреждениями, аптеками, врачами и пациентами. Добавлю: обязательно нужно включить в общую цифровую сеть и организацию медико-социальной экспертизы, тем самым избавить наконец пожилых людей, инвалидов, семьи с детьми от очередей и сбора бессмысленных подчас справок», - сказал Владимир Путин.
Это особенно актуальный вопрос для маломобильных групп населения. Для того чтобы специалисты МСЭ признали их инвалидами и определили потребность в мерах социальной защиты, этим людям часто приходится испытывать неудобства, собирая необходимые документы для проведения экспертизы, пишет "Волжская коммуна".
«Инвалидам очень тяжело собирать справки, ведь многие не способны самостоятельно передвигаться. Поэтому включение системы медико-социальной экспертизы в цифровую сеть может сильно облегчить жизнь этим людям, - считает председатель Самарской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Алла Архипкина. - Но пока не понятно, как все это будет организовано: будет ли приезжать к ним на дом специальный представитель или сами инвалиды должны будут о себе заявлять».
Перевод системы МСЭ в электронный вариант облегчит жизнь и специалистам, работающим в этом направлении.
«Абсолютно верно Президент отметил в Послании по поводу цифровизации — это очень важно. У нас в бюро ежегодно образуется 15 тыс. новых дел граждан, которые приходят на освидетельствование и признание лица инвалидом, на разработку индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов, - рассказал руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» Дмитрий Драч. - По новому постановлению правительства РФ мы теперь храним все документы о гражданах с ограниченными возможностями здоровья 75 лет. Для этого, конечно же, нужны большие площади. Поэтому цифровизация — это очень важный момент в работе не только службы МСЭ, но и всех служб, которые с нами контактируют».
Главное бюро МСЭ по Самарской области уже работает над переходом от бумажного к цифровому формату. «Мы цифровизировали весь архив учреждения МСЭ и перевели его в федеральный реестр инвалидов, оператором которого является Пенсионный фонд. Мы им передаем эти данные. Вдобавок из индивидуальной программы реабилитации и абилитации, которую мы составляем, делается пять выписок в пять различных министерств социального спектра в Самарской области: министерство здравоохранения, министерство труда, занятости и миграционной политики, министерство образования и науки, министерство спорта и министерство социально-демографической и семейной политики», - резюмирует Дмитрий Драч.
Фото: pixabay.com
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