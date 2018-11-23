Студенты сдали тест на ВИЧ в Самарском политехе

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В одном из ведущих ВУЗов Самары состоялась «двойная» акция «Знать о ВИЧ-значит жить!». Одновременно в двух учебных корпусах Технического университета в течение нескольких часов работали мобильные лаборатории СПИД-центра, экспресс-тестирование проводилось по слюне. Кроме практической возможности быстро узнать свой ВИЧ-статус, врачи предложили студентам Политеха усилить теоретические знания по теме ВИЧ\СПИД: что такое вирус иммунодефицита человека, какими способами можно и нельзя заразиться, что необходимо для того, чтобы обезопасить от инфекции себя и близких людей? В форме «вопрос-ответ» врачи побеседовали с молодежью в университетских аудиториях, а также предложили их вниманию фильм «Знать о ВИЧ - значит жить!»Среди студентов опорного ВУЗа нашлись волонтёры, которые помогли врачам в проведении акции – раздавали информационные буклеты по теме ВИЧ и красные ленточки, символизирующие борьбу со СПИДом.Всего участие в двойной профилактической акции в университете приняло более 300 студентов СамГТУ, 135 из них приняли решение пройти экспресс-тестирование в мобильной лаборатории СПИД-центра.