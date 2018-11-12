Студенты самарского института культуры примут участие в донорской акции
12 ноября 2018 16:45
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13 ноября с 8:30 до 11:30 в Самарском государственном институте культуры (г. Самара, ул. Фрунзе, 167) состоится традиционная акция для студентов вуза – день молодого донора.
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или Самарской области. Возраст от 18 лет, вес от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно ознакомиться на сайте: http://www.donor-samara.ru.
Фото pixabay.com
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