Специалисты отделения мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Красноармейском районе
22 июня 2018 13:01
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С 25 по 29 июня отделение мобильной офтальмологической помощи Самарской областной клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского будет работать в Красноармейском районе.
Мобильные комплексы будут располагаться на территории ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» по адресу: Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина д.76.
На базе комплексов офтальмологи больницы им. Т.И.Ерошевского по полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления полиса ОМС.
Прием взрослого населения будет проводиться с 9.00 до 14.00 по предварительной записи. Предварительную запись пациентов на прием осуществляют офтальмологи медицинской организации по месту прикрепления полиса ОМС.
Обращаем внимание пациентов, что наличие направления лечащего врача является обязательным условием получения бесплатной специализированной медицинской помощи по полису ОМС в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Самарской области медицинской помощи, сообщает пресс-служба облправительства.
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