Специалисты «онкодозора» посетят Клявлинскую центральную районную больницу

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1 августа состоится выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Клявлинскую центральную районную больницу (Клявлинский район, ст. Клявлино, ул. Жукова, 9).Заведующий организационно-методического отдела Алексей Сомов проведет общую проверку качества ведения первично-учетной документации при выявлении злокачественных новообразований и диспансеризации онкологических больных. Заведующий отделением паллиативной помощи Сергей Ищеряков проведет целевую проверку качества проведения ступенчатой терапии боли онкобольных с хроническим болевым синдромом.В 12.00 в администрации муниципального района Клявлинский, Самарской области (Клявлинский район, ст. Октябрьска, 60) заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Козлова прочтет лекцию на тему: «Факторы риска развития и меры профилактики опухолей наружных локализаций» в рамках санитарно-просветительских мероприятий для населения, так как самыми действенными мерами профилактики являются сохранение здоровья, отказ от вредных привычек и регулярное профилактическое обследование, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: pixabay.com