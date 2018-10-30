Специалисты мобильного комплекса «Здоровый ребенок» примут детей в Сызрани
30 октября 2018 11:44
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31 октября в 10.30 выездная бригада специалистов мобильного комплекса «Здоровый ребёнок» Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина проведет прием маленьких пациентов Сызрани (Самарская область, г. Сызрань, Сызранская городская поликлиника, ул. Карла Маркса, 13).
Мобильный комплекс создан на основе многосекционного изотермического фургона автомобиля КАМАЗ, оснащен системами жизнеобеспечения, необходимой медицинской техникой и вспомогательным оборудованием. Основным преимуществом мобильного комплекса являются автономность, высокая пропускная способность, доступность и всесезонность. Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система экспертного класса, 12-канальный электрокардиограф с функцией автоматического анализа и диагностический спирометр, лабораторное оборудование, которое позволяет выполнять как общеклинические анализы крови и мочи, так и биохимические скрининговые исследования. А также оборудованы два рабочих места для врача-оториноларинголога и врача-офтальмолога.
Выезды в небольшие города и населенные пункты мобильных медицинских бригад продолжаются во исполнение поручения Президента России Владимира Путина о повышении доступности медицинской помощи. Качеству жизни и медицинского обслуживания населения Самарской области посвящено несколько разделов Послания Главы региона Дмитрия Азарова. Распоряжением Губернатора Самарской области сформирована Программа действий регионального Правительства по реализации Посланий.
Фото pixabay.com
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