Спасение или вред: нужно ли прививаться от гриппа?
21 февраля 2019 10:00
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Захватившая почти половину страны эпидемия гриппа (эпидпорог превышен в 38 регионах) в этом году поставила перед миллионами россиян вопрос о вакцинации. Какие плюсы и минусы есть у прививок против гриппа?
Роспотребнадзор сообщил, что 70,8 млн россиян сделали прививки против гриппа — 49% от общей численности населения страны. Не только среди простых граждан, но и среди медицинских работников есть мнения за и против прививок.
— Вакцинация может помочь человеку в борьбе с болезнью, а может нанести непоправимый урон его здоровью. Врач должен изучить общее состояние организма, знать все особенности пациента, прежде чем ставить прививку, — предупреждает семейный врач Евгений Ликунов.
Плюсы вакцинации против гриппа:
Отсутствие осложнений
Прививка не гарантирует того, что вы не заболеете. Но предполагает, что у вас не будет осложнений после гриппа.
Тренировка иммунитета
На прививках иммунитет тренируется в борьбе с вредными микроорганизмами или их фрагментами.
Прививки актуальны
ВОЗ ежегодно меняет требования к вакцинам. Препараты всегда соответствуют той эпидемии, которая угрожает населению.
В 2018 году были случаи летального исхода во время эпидемии гриппа. Но среди умерших не было ни одного привитого человека.
— Эти данные говорят как раз о том, что вакцина спасает от осложнений. И болезнь будет протекать для человека легче, — сказал Лайфу директор ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.
Минусы вакцинации против гриппа:
— Прививка, поставленная ребёнку, который уже болеет, даже просто простудным заболеванием, может навредить его иммунитету очень серьёзно. Ведь тогда организму придётся бороться не только с вирусом, который уже есть, но ещё и с бактериями, которые ему ввели, — пояснил старший научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний Максим Гультяев.
Фото: pixabay.com
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