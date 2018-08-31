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Новости /  Общество /  Здравоохранение  

Создано не вызывающее привыкания сильное обезболивающее

31 августа 2018 11:59
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Создано не вызывающее привыкания сильное обезболивающее Препарат уже прошел испытания.
Препарат уже прошел испытания.

Ученые из американского Университета Уэйк-Форест разработали обезболивающее, которое сильнее морфина, при этом не вызывает привыкания и опасных побочных эффектов.
Исследователи надеются, что в будущем данный препарат поможет сократить число смертей, вызванных зависимостью от снимающих боль лекарств и их передозировок. Только в США в 2012 году из-за этого умерли более 16 тыс. человек, сообщает издание Science Alert.
По данным ученых, новое соединение AT-121 воздействует на Μ-опиоидные рецепторы (МОР) и рецепторы ноцицептина — белковые молекулы в нейронах головного мозга. Препарат уже прошел испытания. Он оказывал обезболивающее действие подобно морфину при концентрациях в сто раз более низких, чем обычно. При этом высокие дозы AT-121 не вызывали никаких побочных эффектов, пишут «Известия».

Фото pixabay.com
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