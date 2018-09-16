Составлен список самых вредных кухонь мира
16 сентября 2018 10:04
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Журналисты РИА "Новости" составили список стран с наиболее вредной для человека местной кухней.
Так, например, традиционная чешская кухня пестрит разнообразием калорийных блюд и напитков. Рацион традиционной американской кухни представляет собой смесь всего вкусного, но не полезного из блюд английской, немецкой, итальянской и китайской кухонь.
Венгерская кухня помимо калорийности традиционных блюд отличается большой любовью к специям и соусам, монгольская — к кисломолочным продуктам, а белорусская — к картофелю. В Германии и Бельгии национальная еда схожа отсутствием овощей и фруктов и присутствием большого количества мяса, как и в Аргентине. Кроме того, Бельгия славится своим шоколадом и картофелем фри.
Восточные сладости в больших количествах могут вызвать проблемы с желудком. А в странах Средней Азии, таких как Туркменистан, Киргизия и Казахстан, в рационе слишком мало овощей и фруктов.
Фото pixabay.com
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