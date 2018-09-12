Сегодня третий день марафона экспресс-тестирования на ВИЧ в рамках Всероссийской акции в Самарской области

84

Сегодня третий день марафона экспресс-тестирования на ВИЧ в рамках Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: экспедиция". Автомобили-лаборатории побывали уже в Самаре, Сызрани, Тольятти, сегодня отправились в Новокуйбышевск и на самарское предприятие АО "КНПЗ".Завтра, 13 августа состоится официальная церемония закрытия регионального этапа Всероссийской акции по экспресс-тестированию на ВИЧ.Будут подведены итоги тестирования в регионе, а также состоится торжественная передача флага Самарской губернии организаторам акции в знак участия Самарской области в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По итогам Всероссийской акции все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре этого года.