Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре

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Областной клинический СПИД-центр приглашает всех самарцев присоединиться к Акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Для этого надо 25 марта 2019 года обратиться в любой корпус СПИД-центра и бесплатно пройти флюорографию на современном цифровом оборудовании. Результат обследования лёгких каждый участник Акции получит сразу!Горожан ждут 25 марта 2019 года по адресам в Самаре:ул. Ново-Садовая, д. 178ул. Льва Толстого, д. 142.Фото pixabay.com