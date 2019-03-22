Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
22 марта 2019 10:15
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Областной клинический СПИД-центр приглашает всех самарцев присоединиться к Акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Для этого надо 25 марта 2019 года обратиться в любой корпус СПИД-центра и бесплатно пройти флюорографию на современном цифровом оборудовании. Результат обследования лёгких каждый участник Акции получит сразу!
Горожан ждут 25 марта 2019 года по адресам в Самаре:
ул. Ново-Садовая, д. 178
ул. Льва Толстого, д. 142.
Фото pixabay.com
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