Самарцам советуют, как пережить жару во время матча

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В понедельник, 25 июня, в день матча Чемпионата мира по футболу FIFA в РоссииTM между сборными Уругвая и России в Самаре ожидается жаркая погода до 35°С. Поскольку входные ворота на стадион «Самара Арена» откроются в 15.00, пешеходный путь от остановки шаттлов до гейтов составляет около 1-1,5 км, а на территорию запрещен пронос напитков и еды, принято решение организовать пункты бесплатной раздачи чистой питьевой воды.Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области совместно с департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Администрации г.о.Самара организованы 5 пунктов раздачи воды в 5 точках, где будут дежурить медики – 3 около гейтов №№1, 2 и 3. Ещё 2 точки расположатся на так называемой последней миле. Воду будут разливать в стаканы медики-волонтёры.Однако врачи напоминают, что в такую погоду взрослому человеку необходимо пить 2-3 литра воды, потому с собой в дорогу рекомендуется взять чистую питьевую воду. Тару можно будет выкинуть в мусорный бак перед входом на стадион. На стадионе будут работать точки продаж прохладительных напитков.Как отметил главный врач на стадионе «Самара Арена» Армен Бенян, несмотря на полную готовность медиков прийти на помощь, болельщикам также необходимо позаботиться о своём здоровье. Особенно, если есть хронические заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы.«И болельщикам на стадионе, и тем, кто будет смотреть игру сборных России и Уругвая на Фестивале болельщиков FIFA на площади Куйбышева, необходимо обязательно надеть головные уборы и нанести на открытые участки тела защитный крем. Одежду лучше выбрать светлую и из натуральных тканей. Пить не менее 2-3 литров воды, даже если не чувствуете жажды. Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками. При появлении выраженной слабости, тошноты, учащенного сердцебиения, необходимо переместиться в прохладное место и обратиться за помощью к медикам», - подчеркнул Бенян.Обращаем внимание болельщиков, что на стадион «Самара Арена» нельзя проносить жидкости в емкостях более 100 мл, под это требование попадают и любые крема, сообщает пресс-служба облправительства.