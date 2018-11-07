Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина - 110 лет!

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8 ноября в 10.00 в конференц-зале Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в многопрофильном стационаре».Сегодня Самарская областная клиническая больница – уникальный больничный комплекс, где медицинскую помощь оказывают как детям, так и взрослым, включая родовспоможение. Это целый медицинский город. На территории 22 гектара расположены здания взрослого стационара, перинатального центра, педиатрического корпуса, нефрологического центра, лабораторий, поликлиник. Общее количество коек – более 1700.Научная программа конференции, которая пройдет 8 и 9 ноября, включает в себя выступления ведущих ученых и практиков страны по самым разным медицинским направлениям.Фото pixabay.com